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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:39

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi Eylül 1 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri yyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak
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