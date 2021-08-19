Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

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