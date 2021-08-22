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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:13

Gümüşhane Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gümüşhane Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Gümüşhane Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
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