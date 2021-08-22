Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gümüşhane Üniversitesi 8 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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