Ulaştırma Hizmet kolunda çalışanlara memurlara müjde!

1. Marmaray tüp tünelinde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 9 tl ilave ücret ödenecek

2. Yüksek hızlı trende görev yapan makinistlere 120 Tl tutarında ilave ücret ödenecek

3. TCDD Genel Müdürlüğü,TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ,TÜRASAS Genel Müdürlüğünde akşam saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında fiilen çalışan personele her gün için 20 TL her ay ongün için ödeme yapılacak

4. TC Devlet demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü ,TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü TÜRASAS Genel Müdürlüğünden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara 85 TL Tazminat ödemesi geldi.

5. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personelin kendisi ile birlikte Eşi ve Çocukları da Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

6. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 4 kez gidiş-dönüş olarak ücretsiz seyahat hakkı verilecek.

7. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personelin kendisi ile birlikte Eşi ve Çocukları da Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

8.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinin kadrolarında bulunup Denetim görevi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilecek.

9. Koruyucu Giyim Yardımı Verilmesi kararlaştırıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taşra Teşkilatı, TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, kataner hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer altı veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemesinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenecek