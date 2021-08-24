Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 24.8.2021 16:34

Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleriyle birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA