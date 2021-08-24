Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Munzur Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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