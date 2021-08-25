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Giriş Tarihi: 25.8.2021 12:57

Atılım Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Atılım Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara/Müdürlüklere" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Atılım Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
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