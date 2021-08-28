Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışanlar dikkat

5393 sayılı Kanunun
49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "…Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.
657 Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe girmiştir. Mezkur Esasların ek 1 inci maddesinin (c) bendinde
"Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi
tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; eş durumu sebebiyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber, geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması halinde bir yıllık süre şartına tabi olmadan, ilk defa alım usullerine uyulması kaydıyla istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.