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Giriş Tarihi: 28.8.2021 15:14

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışanlar dikkat

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışanlar dikkat

5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilirken eş durumu sebebi ile işinden ayrılanlar, yeniden sözleşmeli personel olarak işe başlaması durumunda bir yıllık süre şartına tabi tutulur mu?

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "…Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.
657 Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe girmiştir. Mezkur Esasların ek 1 inci maddesinin (c) bendinde
"Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi
tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; eş durumu sebebiyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber, geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması halinde bir yıllık süre şartına tabi olmadan, ilk defa alım usullerine uyulması kaydıyla istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.

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Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışanlar dikkat
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