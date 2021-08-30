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Giriş Tarihi: 30.8.2021 16:56

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacak
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