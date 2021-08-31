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Giriş Tarihi: 31.8.2021 12:01

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "
Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği" ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak
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