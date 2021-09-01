Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız