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Giriş Tarihi: 1.9.2021 14:15

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denildi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
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