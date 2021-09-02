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Giriş Tarihi: 2.9.2021 12:19

Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir." denildi.

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Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak
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