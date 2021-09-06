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Giriş Tarihi: 6.9.2021 15:13

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 24 Eylül olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadeleri yer aldı.

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Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis alımı yapacak
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