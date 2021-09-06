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Giriş Tarihi: 6.9.2021 15:06

Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 16. günün mesai saati bitiminde sona erer." ifadeleri yer aldı.

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Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
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