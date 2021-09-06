Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır." ifadeleri yer aldı.

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