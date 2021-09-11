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Giriş Tarihi: 11.9.2021 19:17 Son Güncelleme: 11.9.2021 19:22

Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihiyle birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak. Yayınlanan ilanda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır." dedi ve şartları sıraladı.

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Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak
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