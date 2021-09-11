Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak. Yayınlanan ilanda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır." dedi ve şartları sıraladı.

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