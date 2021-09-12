Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacak
Giriş Tarihi: 12.9.2021 19:16

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleriyle birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

İlana son başvuru tarihi 24 Eylül olarak belirtildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA