Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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