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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:55

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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