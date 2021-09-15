Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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