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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:53

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 28 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
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