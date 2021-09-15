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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:45

Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

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Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
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