Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

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