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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:12

MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Learning" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
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