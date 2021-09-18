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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:14

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 4 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
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