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Giriş Tarihi: 19.9.2021 16:39

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik"te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
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