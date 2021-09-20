Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği alanlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Aile yardımı ödeneği" başlıklı 202 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmüne yer verilerek memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için aile yardımı ödeneği verilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "Aile yardımı ödeneğine hak kazanma" başlıklı 204 üncü maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." ve "Aile yardımı ödeneği hakkına kaybetme" başlıklı 205. maddesinde de; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder" hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca Devlet memuruna eşi için aile yardımı ödeneği verilebilmesi için, sigortalı olup olmadığına (veya sigortanın türüne) bakılmaksızın, eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı herhangi bir işte çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması koşulu aranmıştır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2 nci maddesinde; "Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.