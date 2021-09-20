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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:38

Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 4 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
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