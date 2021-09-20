Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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