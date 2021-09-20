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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:34

Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 1 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Pamukkale Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak
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