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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:43

İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır." denildi.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak
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