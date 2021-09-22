Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "KTO Karatay Üniversitesi belirtilen Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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