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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:11

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
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