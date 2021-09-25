Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir." denildi.

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