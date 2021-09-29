Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz FF, Fizik Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki "Öğr. Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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