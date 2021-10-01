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Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:30

İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 14 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak
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