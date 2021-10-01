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Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:23

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
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