Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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