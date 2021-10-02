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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuru sürecine ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yayınlanan ilanda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alacak
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