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Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:36

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
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