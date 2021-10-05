Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:17

Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir." ifadeleri yer aldı.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA