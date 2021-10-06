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Giriş Tarihi: 6.10.2021 16:21

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
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