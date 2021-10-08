Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Adayların 07.10.2021 - 21.10.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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