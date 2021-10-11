Evlenene çifte destek! Maaşın 24 katı ödeme yapılıyor

Yasalarımız evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençleri destekleyen düzenlemeler içeriyor. Belli şartları taşıyan gençler evlilik öncesi veya evlendikten sonra bu paraları alabiliyor. Bu desteklerden iki tanesi şöyle:
Birincisi kız çocuklarını ilgilendiren bir destek. Babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine 24 maaşlık bir çeyiz yardımı ödeniyor. Yetim maaşı alan bütün kız çocukları evlendiklerinde bu parayı kullanma hakkına kavuşuyor. Babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.
Örneğin 2000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna 48 bin lira çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para iki yıllık maaşın peşin ödemesi şeklinde uygulanıyor. Yani evlilik iki yıldan önce biterse maaşın yeniden bağlanması için 24 aylık süre bekleniyor. Burada destek sadece kız çocuklarına yapılırken mutlaka başvuru isteniyor. Yani kendiliğinden gerçekleşmiyor. Bu noktada evliliğin üzerinden 5 yıl geçmeden başvurmak gerekiyor. 5 yıl geçtikten sonra hak kayboluyor. Ayrıca bu ödeme sadece bir kez yapılıyor. İkinci bir evlilik olduğunda tekrar çeyiz parası ödenmiyor.
HESAP AÇANA ÖDEME VAR
İkinci evlilik yardımı ise çeyiz hesabı ile gerçekleşiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, devlet katkısından yararlanabiliyor. Devlet katkısı evlilik tarihindeki birikim üzerinden hesaplanıyor. Ancak birikim süresine göre belirlenen bir üst sınır da var. Çeyiz hesabı olan, 2021 yılı rakamlarıyla 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 24 bin 74 liraya kadar çıkarabiliyor.
Çeyiz hesabını 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları açabiliyor. Çeyiz hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabiliyor. Ancak 18 yaşından küçükler adına ise veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açmak mümkün oluyor. Katılımcının ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapması gerekiyor. Düzenli aylık ödemelere ilişkin bu yıl için alt sınır 207,66, üst sınır 2.076,61 lira. 3 aylık ödeme planı seçildiğinde ise bu sınırların 3 katı geçerli. Alt sınır ve üst sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 defadan fazla aksatılamıyor.
Evlilik tarihindeki birikim esas alınarak devlet katkısı hesaplanıyor. Buna göre,
*36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 8.693,56 lirayı geçemez.
*48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 lirayı geçemez.
*60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 lirayı geçemez. Devlet katkısında üst sınır da her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilir.