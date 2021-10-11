Evlenene çifte destek! Maaşın 24 katı ödeme yapılıyor

Yasalarımız evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençleri destekleyen düzenlemeler içeriyor. Belli şartları taşıyan gençler evlilik öncesi veya evlendikten sonra bu paraları alabiliyor. Bu desteklerden iki tanesi şöyle:

Birincisi kız çocuklarını ilgilendiren bir destek. Babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine 24 maaşlık bir çeyiz yardımı ödeniyor. Yetim maaşı alan bütün kız çocukları evlendiklerinde bu parayı kullanma hakkına kavuşuyor. Babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.