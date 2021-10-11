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Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:53

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak! MEB personel alımı başvuru detayları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak! MEB personel alımı başvuru detayları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi Kasım 5 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak! MEB personel alımı başvuru detayları neler?
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