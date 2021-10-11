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Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:49

Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre belirtilen kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak
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