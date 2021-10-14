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Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:43

Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadeleri yer aldı.

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Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak
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