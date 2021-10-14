Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "- Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Elemanı" istihdamı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!