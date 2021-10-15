Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:20 Son Güncelleme: 15.10.2021 16:21

Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA