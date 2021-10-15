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Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:26

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak
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