Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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