Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı adayı alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"A-2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

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