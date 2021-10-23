Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacak.
Yayınlanan ilanda şu bilgiler yer aldı.
İl: İstanbul
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Kocaeli
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Tekirdağ
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Yalova
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Bursa
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Balıkesir
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği
İl: Çanakkale
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği