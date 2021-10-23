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Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:33

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacak.

Yayınlanan ilanda şu bilgiler yer aldı.

İl: İstanbul
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Kocaeli
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Tekirdağ
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Yalova
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Bursa
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Balıkesir
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

İl: Çanakkale
Unvan: Mühendis
Alınacak Kişi Sayısı: 3
Öğrenim Dalı: Su Bilimleri ve Mühendisliği

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 mühendis alacak
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