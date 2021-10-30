Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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